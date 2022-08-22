農曆七月，敢不敢去墓仔埔探險？！陰廟與墓葬往往令人敬而遠之，但有一群熱血的文史工作者致力奔走、倡議保存墓園和陰廟文化。國立中山大學中國文學系與長久關注高雄墓葬文化的鳳山社區大學等多個單位共同舉辦「鳳山學論壇──墓葬與文化資產保存」活動，進行專題演講並尋訪鳳山城周遭的公墓和陰廟，盼藉由推廣與認識，扭轉大眾過去將之視為陰森恐怖的刻板印象，也呼籲保存墓葬和陰廟等文化資產的重要。

中山大學中文系主任羅景文指出，陰廟俗稱有應公廟，又稱萬應公廟、萬姓公廟、百姓公廟、水流公媽廟等，是指祭祀孤魂幽厲或收埋無主枯骨的廟宇，背後多有辛酸故事。生命遭遇自然災害、械鬥、自殺、誤殺、夭折等死於非命的原因，又或是曝屍荒野、無人祭祀，往往被視為會作祟的邪魅，不免懷抱恐懼。但隨著時間演進和互動增加，這些小祠小廟已成為當地居民祭祀與信仰的對象，是台灣民間信仰中既普遍又特殊的現象。

羅景文表示，這次實地踏查，由不同的專家學者領軍4條路線，有3條走訪清代鳳山城周遭的陰廟，觀察其與鳳山城市發展的關係，最後1條探訪鳥松第三公墓。其中1條路線由高雄在地文史研究者廖德宗帶領眾人踏查萬福廟、新興製糖會社無緣者墓、昭忠祠和北門萬姓公媽廟。他說，該路線核心為鳳山城北門外的武洛塘山，此處自清代以來就是鳳山人的主要墓地。淮軍因1874年牡丹社事件來台，陣亡病故者近三分之一，便於淮軍義地安葬1149具勇柩，並設有淮軍昭忠祠按時祭祀。隨著醫生作家陳耀昌《獅頭花》等歷史小說出版，淮軍再度成為文史學界考察熱點。但武洛塘山自日治時期以來便不斷被開闢為鐵路、道路、民宅，碩果僅存的墓葬遺跡得透過實地考察、地籍圖研判，才能釐清確切位置、範圍和與周邊廟宇的關係。

「我們盡可能保留珍貴記錄，期盼有關單位能加強重視，保存這些珍貴的文化資產。」羅景文表示，古墓踏查選擇走訪鳥松第三公墓，由鳳山社大校長李橙安和文史工作者徐逸鴻、李時光等人導覽。此處因預備興建捷運黃線，多座墓塚起掘遷葬，不乏精彩的墓園建築及裝飾藝術，自清治、日治到戰後各時期的墓葬風格都有，實為保存高雄墳墓形制重要的寶庫。如鳳山仕紳王山東之先祖王廣南夫人之墓，就是形制優美的紅磚墓，上有細膩的磚雕和彩繪磁磚。又如來自蚵寮洪老福墓及其夫人蔡貶娘墓，也有精彩的龍鳳和人物石雕與磁磚拼貼，墓手上還有精彩「蓮花」、「印」、「獅」雕刻裝飾，還有當時重要人物致意的輓聯也刻於墓手兩旁。

羅景文表示，他於校內教授「閩南民間文學與文化采風」課程時，鼓勵學生踏查這些陰廟與古墓，多數人都有陰廟是不潔、陰森的印象，藉由實地探訪，接觸並瞭解這些生活中常見的鄰居，記錄這些逐漸被遺忘的故事，才驚訝發現有許多陰廟與當地居民連結深厚、關係密切，與印象中敬而遠之的印象大不相同，更發現陰廟背後，其實有許多值得探究的歷史記憶與傳統文化。

「鳳山學論壇──墓葬與文化資產保存」活動由社團法人高雄市勞動生活教育促進會、教育部標竿計畫「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」、國立中山大學中文系聯合主辦，鳳山社區大學承辦，與會者包括社團法人高雄市舊城文化協會、港都社區大學、草地人民俗文化工作室等等文史愛好者60餘人。