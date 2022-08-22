台南殺警惡徒機車尋獲，棄置安南區土城高中逃亡。(記者爆料網)

台南市警局民權派出所凃明誠、曹瑞傑，受理民眾機車失竊，遭歹徒割喉因公殉職，27歲曹瑞傑警專第32期畢業，警專畢業後服務於北市警局文山第二分局興隆派出所，與他共事2年多的同事說「他很有衝勁、認真」，與同事相處融洽。

前同事表示，曹員從小由阿公、阿嬤帶大，為了就近照顧年事已高的阿公，從興隆派出所調回台南，平時就主動完成長官要求，因追捕逃犯時不幸遇害，同事說「不想去看新聞」，更無法想像以前的陽光型男執勤喪命。

曹員任職期間，曾在萬芳醫院旁協助88歲老翁，巡邏時發現老翁因失智忘記返家，曹與同事先安撫情緒，並攙扶到陰涼處休息，從健保卡查知居住資訊後聯繫家屬，當老翁的妻子看到員警陪伴，稱讚2名年輕員警說「人帥心更暖」。

曹員在北市興隆派出所服務約3年，為了照顧長輩請調回台南，曹的哥哥也在臉書發文「為什麼老天爺總是帶走那麼善良的人」令人不捨。其他警專同學則留言「你是那位認真帥氣男孩，你永遠是最棒的！」