統一獅41歲老將潘武雄今年將卸下球員身分，專心在指導「小獅子」上，被問到之後是否願意讓出55號球衣？他毫不猶豫的給出肯定答案，他笑著說：「9號（八字）比較重吧！我第一年穿，斷了4根骨頭。」

潘武雄職業生涯從2006年起步，菜鳥年他選擇穿9號球衣，隔年就換穿現在大家熟知的55號球衣。隨著「球員Take」身分即將結束，他也被問到「Take教練」明年是否續穿55號球衣？他秒回答：「如果有人想穿，我會讓出來。」

會不會後輩不敢要55號？潘武雄笑著說：「怎麼會不敢要？我想9號（八字）比較重，第一年我穿了斷4根骨頭，後來周廣勝穿了膝蓋也不舒服，可能要八字夠重的才可以穿的住。」後來他改口，「沒有啦！八字夠重的，可能扛得住一片天。」

今年決定是球員身分最後一年，之前高國慶、林岳平、高志綱等同期隊友在記者會前就曾對他說「你完蛋了！可能會哭慘。」沒想到果然被隊友們說中，今天他在引退記者會上就數度淚崩。

被問到引退賽當天是否又會哭？他說：「應該會哭，其實我還沒想好引退那天會是什麼情況，我還滿期待的。」而10月1日引退賽當天潘武雄的家人們也都會到場見證。