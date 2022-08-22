新北市客家局近期執行「打造北北基客家第一庄–新北五寮山客再現駐地計畫」駐地工作站，與返鄉青年合作，邀請三峽在地社會企業團隊「甘樂文創」，以三峽納涼季的綠竹筍為主題，規畫一日小旅行，帶領遊客到筍園採筍，體驗綠竹筍風味特餐，讓遊客認識五寮客家族群和筍的淵源。

客家局進行10個月的盤點，希望找出對地方事業有熱忱的青年，近期邀請甘樂文創團隊規畫三峽五寮一日遊小旅行，帶領民眾體驗從產地到餐桌的地方特產。客家局長林素琴說，三峽五寮氣候、土壤地質適合竹筍生長，9成以上居民都以筍業維生，因為大部分居民來自桃竹苗地區，為移墾過來的客家人，所以希望藉由推動五寮客庄創生，鼓勵青年返鄉、帶動地方發展，凝聚客庄青年。

林素琴表示，五寮客庄創生計畫邀請各界人士集思廣益，在地社會企業團隊透過創新行銷、低碳有機、觀光遊程設計，打造五寮客庄新農產品牌，有效推動「梨仔筍」產業，端午節到中秋節也剛好是五寮竹筍產季，為品嚐最佳時節，吸引不少返鄉青農參與，參與這次的小旅行計畫。

客家局指出，這次與甘樂文創、五寮創生團隊及青農們合作，希望結合地、產、人3大元素，讓遊客品嚐到當季、當地、當令的原味食材，更希望推廣五寮魅力，即日起開放民眾預約報名至九月中旬（https://thecan.rezio.shop/zh-TW/product/BAMBOOSHOOT ），詳情可至「有閒來五寮」臉書粉絲團（https://reurl.cc／41eLy3） 及新北市客家局臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/mGjdqA）查詢。