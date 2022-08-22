張立東痛失29萬直呼：「我貪那個小錢啊！」（衛視中文台提供）

徐瑋吟。（衛視中文台提供）

張立東（右起）、徐瑋吟、胡瓜、葉欣眉、李佳薇、趙逸嵐、謝沅瑾、曾子余。（衛視中文台提供）

張立東、徐瑋吟日前在衛視中文台《歡樂智多星》搶獎金，2人在「歡樂大會考」裡發揮運氣、反應及智力，累積到29萬高額獎金並闖進最後獎金挑戰賽，一但連續答對7題，就可以把獎金通通抱回家，2人憑藉聰明、好運接連答對，製作單位眼見狀趕緊提出6萬獎金協商，2人同意後還跟主持人胡瓜外插對賭，沒想到最後一題竟讓人跌破眼鏡。

張立東與徐瑋吟在前半段答題累積了29萬獎金，進入最後獎金挑戰賽答題，一但7題全對，就可以把獎金變現金帶走，即使2人在答題過程中答案常常相左，卻靠著超高運氣連連過關，到第6題時，問題難度也隨之升高，沒想到2人依舊成功答對，還驚呼，「上《歡樂智多星》這麼多次從來沒答對超過3題過，離29萬只剩一題之遙。」

製作單位眼看2人運氣好到擋不住，趕緊提議6萬保底獎金協商，不再往下答就可以拿6萬元回家，但如果要挑戰第7題，獎金不是化為烏有就是帶走29萬，徐瑋吟想說加減賺就馬上舉手同意，張立東掙扎半天後也同意以6萬達成協議；但始終躍躍欲試的張立東，還是想挑戰第7題，此時，胡瓜提議他個人與2人外插對賭1萬，讓這場益智對戰又升到最高溫。

為了對賭1萬元獎金，胡瓜特地拿出稍早謝沅瑾送他的超級平安符，直接掛在身上加持，當第7題題目一出來「民初哪位文壇名人酷愛打麻將，甚至將打麻將視為創作靈感來源之一？A康有為 B徐志摩 C梁啟超」，張立東與徐瑋吟對於這題答案完全沒有頭緒，結果竟然瞎猜矇對了，痛失高額獎金的張立東抱頭飲恨哀怨地說：「我貪那個小錢啊！」也讓成功省下高額獎金的製作單位鬆了一口氣。

此外，張立東與徐瑋吟在獎金挑戰賽時也出現插曲，當有一題問到「2022年上半年最多人遇到的詐騙方式是什麼？」胡瓜笑說有次接到汽車貸款來電，他想說跟對方聊聊耗時間，當對方問他開什麼車？幾台？胡瓜都誠實的把家中名車一一說出，對方聽完頓了一下，再問他說有沒有貸款，胡瓜回說：「沒有，都一次付清」，話一說完對方竟直接把電話掛掉，讓如實相告的胡瓜苦笑說：「他可能以為我在唬爛，在玩弄他」，讓全場大笑不已。衛視中文台《歡樂智多星》周一到周六晚上7點播出。