南投縣農會迎接中秋節，推出漁產伴手禮。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

中秋節將至，南投縣農會推出「農情款款慶秋節，酬賓回饋滿千送百」促銷活動，伴手禮除了優質農特產品，還有深海魚禮盒，由於南投縣不瀕海，格外引人矚目；縣農會總幹事曾明瑞表示，今年配合農委會促銷農漁產，採購滿額還可抽農遊券。

中秋節最應景的水果就是文旦柚，由於兩岸關係緊張，包括文旦和石斑魚、白帶魚等農漁產品，外銷都受影響，因此政府加強促銷，，刺激國內消費者買氣，鼓勵民眾採購農漁產品，紓緩產銷失衡，所以連四面環山不靠海的南投縣，也促銷海鮮伴手禮。

曾明瑞表示，今年供應最新鮮的「深海魚賀節禮盒」，以優惠價格將利潤回饋消費者，民眾可享用價格低廉的優質深海魚，及各地農特產品，自用送禮兩相宜，促銷活動期間除了買千送百，縣內13鄉鎮市農會的農特產品，也都以最低廉的價格回饋。

縣農會祕書吳連俊表示，中秋節酬賓回饋滿千送百特惠促銷活動，民眾到縣農會農產館消費滿1000元即贈100元提領券1張，消費滿2000元贈100元提領券2張，依此類推，優惠活動自即日起到9月11日止；提領券有效使用期限，從即日起至11月30。

南投縣農會配合行政院農業委員會推出的「剝文旦吃石斑中秋團圓愛台灣」活動，購買指定農漁產品滿額即可抽農遊券，6項農漁產品括文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚及台灣鯛，在縣農會消費600元即可抽農遊券，相關常見問答已置於農遊券官網業者專區及消費者專區，登錄期間自即日至9月30日止。