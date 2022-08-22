年底九合一大選已經開始倒數，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其是「六都」的部分更是受到極大關注，近日就有港媒指出，新北市長侯友宜準備爭取連任，但其實侯友宜設定的目標應不會只有勝選而已，應該是「如何藉年底選舉，墊高自己在藍營的政治地位，站穩進攻2024的優勢」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，為了站穩進攻2024，侯友宜有5大挑戰，首先是「得票數是否漂亮」，在2018選舉時，侯友宜大贏對手蘇貞昌約30萬票，這次對上林佳龍，若得票數更漂亮，將是他能否再上一層樓的指標之一；第二則是「成為國民黨領頭羊」，2018韓國瑜參選高雄市長，韓流外溢全台，國民黨全台22縣市一舉攻下15席，韓國瑜2020大選吞敗後，高雄市長被罷免，目前國民黨剩14個執政縣市，導致最後黨主席朱立倫和侯友宜的壓力都很大，侯友宜能否創造「非侯不可」的效應，是挑戰之一。

第三挑戰則是「國民黨內的2024競爭者有誰」，該報導指出，國民黨過往最常被詬病的是「內鬥內行、外鬥外行」，侯友宜需斟酌「如何排除障礙出線，且還要防止黨內的內鬥導致內傷」；第四則是「台灣民眾黨主席柯文哲夠不夠強」，柯文哲在今年卸下台北市長一職後，可預見將加強火力布局2024大位，而柯文哲未來的策略一定是吃掉藍營的選票，這對於侯友宜來說也是一大挑戰。

最後就是「兩岸路線能否取得優勢」，現在台灣在總統蔡英文連續兩任的執政之下，兩岸情勢已進入極度緊繃，甚至是一觸即發，侯友宜是否能夠在2024選舉時更上一層樓，其中的關鍵就在於「能否提出務實的兩岸路線，解決兩岸難題，在黨內超越朱立倫，對外超越民進黨，將十分重要」。