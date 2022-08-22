關懷偏鄉地區居民健康，中台科技大學師生22日偕同台中市驗光師公會、大坑魚丸伯等單位，組成社區健康服務隊，深入嘉義偏鄉「鹿草」進行社區健康服務，為偏鄉民眾進行視力保健與身體指數健康宣導等多元服務活動，為健康把關及預防保健盡心力。

中台科大學務處指出，除學校社團、學會，另號召校外民團及店家，籌組社區健康服務隊，前往嘉義縣鹿草鄉竹園國小（松竹社區活動中心）辦理活動，讓當地居民透過健康服務活動，掌握個人健康狀況，做好預防保健。

鹿草鄉松竹社區發展協會湯莉芳前理事長說，感謝中台科大不畏疫情關懷偏鄉，不辭辛勞出隊到嘉義鹿草鄉並提供多元健檢服務，讓許多長輩不用出遠門，即獲健康照護服務，很開心能夠協助辦理這樣有意義的活動。

中台科大校長陳錦杏表示，長期關懷偏鄉地區居民健康，這次是第七次前往鹿草辦理偏鄉活動，在疫情趨緩的情況下，如期出隊協力傳愛到偏鄉，未來我們將會繼續守護社區民眾健康。

陳錦杏說，「服務學習」是中台科大重視持續推動的教學活動之一，推動偏鄉健康服務活動，為偏鄉民眾健康盡一份力量，具體實踐SDGs 3：健康與福祉。盼有更多機關團體及民間企業一起響應。