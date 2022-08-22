原民女孩以自己的方式唱部落的歌。（林和生攝）

屏東大學原住民專班兼任教師吳蒙惠有感原民古調及傳統歌謠逐漸失傳，因此號召大學生走進部落，透過與耆老訪談過程，採集與學習古謠，並藉由重新編曲，導入流行元素，期望賦予老歌新生命，也盼這來自山林的好聲音能夠持續傳唱下去。

「如果不保留，可能就會消失」，來自屏東排灣族的吳蒙惠說，過去原民古調都靠著傳唱保存，但隨著會唱歌的老人家逐漸凋零，這段持續追尋母體文化認同的過程，其實是在跟時間賽跑，曾經在訪談過後不久，就聽到長輩離世消息，逼得不得不加快採集腳步。

此次出版的專輯多數由都市長大的原民青年演唱，經由了解自己土地、語言、文化的過程，以流行音樂重新詮釋VUVU的歌，希望在疫情壟罩的低氣壓中，能為部落族人帶來猶如山林中的清流小溪，緩緩地流入人心，帶來平靜。

吳蒙惠說，專輯中特別加入現代電子音樂與西洋樂的中提琴，以更多樂器襯托原住民歌謠，雖然有著被批評的打算，不過至少目前正向回饋比責備的聲音還多。

雖然部分演唱者可能因求學及其他因素，從小就不在部落成長，缺乏與土地的連結，但藉由參與專輯採集，開始他們對於文化的探究之路；其中來自高雄那瑪夏達卡努瓦部落，屬於卡那卡那富族的翁心蕙就談到，能貢獻自己的聲音來唱族群歌謠，是非常榮幸的事，期待歌聲可以感動到族人。

專輯預計9月發行，吳蒙惠說，屆時也將免費寄至334所全台各地原鄉國小，提供學校做為族語相關課程教材，讓原民的孩子從小開始接觸不同族群的歌謠、族語，用音樂帶動學習動機及興趣。