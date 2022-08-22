中央22日公布新竹縣新增529例確診案例，分別為258位男性和271女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下115位、65歲以上46位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成5。目前新竹縣居家隔離706人，居家照護列管2572人，今年累計確診131966人。
新增確診者分布為竹北市206例、竹東鎮82例、湖口鄉93例、新豐鄉41例、新埔鎮31例、關西鎮20例、芎林鄉16例、橫山鄉4例、寶山鄉16例、北埔鄉8例、峨眉鄉2例、尖石鄉0例、五峰鄉10例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。
衛生局指出，8月1日至今新竹縣12歲以下學童確診率為19.5％，近期有上升趨勢，國中小開學在即，呼籲兒童至少接種1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子預約接種疫苗，以提升保護力。
新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，呼籲符合資格民眾都盡快就近預約接種。
竹縣疫苗地圖：
https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996
竹縣疫苗預約入口網：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068
6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033
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