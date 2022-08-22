台灣啤酒球團休季期間持續為推廣基層籃球運動及天母地區在地連結，22日由台啤英熊范士恩、王皓吉、新秀呂蔡瑜倫，以及台灣啤酒王子綱出席至台北市士林區士東國小開跑「英熊出少年」校園活動，與士東國小女籃進行基礎籃球訓練、5打5友誼賽等豐富活動項目，球員們與學生玩得不亦樂乎。

上季台啤英熊曾將洋將Diamond Stone中文名字取名為「士東」，盼與主場天母體育館周邊居民有深刻連結，雖無緣邀請士東本人至士東國小和學生見面，台啤英熊特地將士東的實戰球衣致贈給士東國小，展現球團與學校友好情誼。

本次校園活動由具有籃球訓練營教練經驗的台啤英熊范士恩擔任總教頭，傳授小朋友基本球操、基本運球，也在5打5比賽中展現灌籃美技，並用遊戲方式教導學生團隊合作的重要性。士東國小培育許多傑出校友，包含「台灣飛人」陳信安也曾參與昔日手球隊，而本次女籃學員中，也有藝人何妤玟之女，也在本次訓練中代表學生與台啤英熊王皓吉PK罰球大賽，展現不畏懼的籃球精神。

士東國小學務主任表示，「本次台啤球員運用『不留一手』的態度認真教導我們的學生，很感謝球員及球團的用心，讓孩子們受益良多。」而第一次參與球隊校園活動的呂蔡瑜倫表示，「小時候在大倫國中時，也遇過台啤籃球隊員到學校教我們打球，沒想到長大變成自己代表台啤來教導學生，覺得很有趣，也希望自己可以把正確的籃球觀念交給小朋友們。」台啤英熊「英熊出少年」校園活動也將持續進行，為基層籃球盡一份心力。