2022台南購物節開跑，憑台南店家消費滿百發票就可上網登錄參加抽獎，單筆最高可獲得300組抽獎序號，台南各大商圈、觀光工廠、百貨、賣場、加油站、飯店旅宿等2000多間店家全體動員，加入購物節「特約店家」行列，民眾於特約店家消費即可享有雙倍抽獎機會，9月5日將進行首波抽獎，頭獎「陸海空大禮包」裡面包含宏佳騰智慧電車、韓國首爾來回機票、帆船體驗住宿券3大豪獎。

台南市長黃偉哲說，今年購物節規劃線下19大系列活動及線上6大促銷方案，讓民眾從暑假一直瘋玩到年底，不只好康活動不間斷，獎品部分更規劃了民眾最喜愛的百萬名車、電動智慧機車、機票、手機與各項實用家電好禮。

台南市經發局局長陳凱凌說，為搶攻國旅及暑假旅遊市場，台南觀光工廠與商圈合作推出五大趣味遊程，讓民眾輕鬆暢遊台南知名景點，此外海安商圈亦將於8月27日至28日舉辦「海安餐酒節-仲夏夜之夢」，集結在地酒吧元素，從經典台味到日式風情​、鹹食到甜點，讓民眾享受夏日微醺風情​。

不只線下玩不停，線上更將不定期推出各項優惠活動，8月專屬好康有「台南好物」平台的「週週抽2千元吃飯金」及「歡慶會員回娘家」兩大活動，邀請民眾品嚐台南在地美食之外，還可抽2千元吃飯金及SWITCH好禮，集結市場生鮮美食的「台南便利送」於7月25日至8月26日推出普渡專區，不只方便民眾購買各項市場祭祀好物，滿額還有機會獲得臺南美術館的展覽門票，一窺現在最夯的亞洲的地獄與幽魂特展。