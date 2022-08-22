第5屆世界棒球經典賽將於明年3月登場，中職22日召開領隊會議，主要針對經典賽教頭人選做討論，最後會中6隊代表一致決議推舉統一獅總教練林岳平執掌兵符，接下來會在9月選訓會議中做最後討論。

4年一度的世界棒球經典賽原訂2021年進行，但受到新冠肺炎疫情影響取消，最快延至2023年復辦。第5屆經典賽參賽隊伍由16隊擴充到20隊，除了上一屆打進會內賽16個國家，另外由12個國家從資格賽爭取4個名額。

2023年經典賽預賽分組，20支球隊共分為4組，各組中各有1支資格賽出線的隊伍，中華隊與荷蘭、古巴、義大利分在A組，B組則有日本、韓國、中國大陸、澳洲，C組有美國、墨西哥、加拿大、哥倫比亞；D組有委內瑞拉、多明尼加、波多黎各、以色列。

今天中職召開領隊會議，最主要就是針對經典賽教頭人選做討論，6隊代表一致推舉「餅總」擔任中華隊總教練，將在9月選訓會議中做最後討論，確定總教練後再由總教練決定教練團名單。

此外，過去都會固定舉辦的台日棒球交流賽今年原本要復辦，但最終還是受到疫情影響再度「喊卡」，明年則是因為時間與經典賽強碰，因此朝向不舉辦的方向進行。