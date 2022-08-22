推廣台中市的好湯、好景，市府觀光旅遊局舉辦「2022台中好湯 浴遊味境」系列活動，即日起開跑。(市府提供)

推廣台中市的好湯、好景，市府觀光旅遊局舉辦「2022台中好湯 浴遊味境」系列活動，即日起至9月22日，只要到台中市泡湯，即可享有好康優惠，觀旅局22日也特別舉辦活動啟動記者會，邀商圈業者及商圈展現各溫泉區的特色伴手禮，宣布要一起拚觀光。

台中市有哪些好湯？觀旅局長韓育琪細數五大名湯，其中泉水為弱鹼性碳酸泉的谷關溫泉水質清澈、可舒緩身心，而大坑、東勢、烏日及后里也都有優質溫泉，韓育琪說，為活絡溫泉觀光產業，市府每年舉辦溫泉活動，去年受疫情影響暫停，近來疫情趨緩，再邀民眾走進大自然。

韓育琪強調，配合好湯活動，谷關溫泉巷近來已裝置近百個紅白交織的藝術燈籠，民眾不必出國即可感受在日本泡湯的氛圍，另谷關溫泉廣場還裝置有1座大型文創藝術燈籠，最適合網每拍照打卡；到谷關泡湯還能品嘗原住民美食及鱘龍魚料理、挑戰谷關七雄或捎來步道，享受一整天的休閒愜意。

觀旅局指出，今年好湯溫泉季活動結合住宿及泡湯優惠，觀旅局也特別邀請旅遊達人KOL介紹好湯特色，並結合熱氣球嘉年華活動，8月27日還將在谷關台電宿舍廣場舉辦創意市集、藝文表演等活動，邀民眾共襄盛舉。