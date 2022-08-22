動力火車邀文慧如（中）擔任演唱會嘉賓。（華研國際提供）

動力火車趁空檔探訪新加坡景點。（華研國際提供）

動力火車「都是因為愛」巡迴演唱會上週末（20日）順利開進新加坡室內體育館，暌違4年再度於當地開唱，也是此趟巡演海外首站，全場8000名歌迷從頭至尾跟著大合唱。為了讓獅城粉絲更感親切，他們特別邀請新加坡籍的同門師妹文慧如擔任嘉賓，而她則趁著演出前的空檔扮演稱職的東道主，為動力火車安排一日「在地人」的私房景點。

經歷長達近3年不得自由跨境移動的疫情後，總算能夠飛往海外舉辦演唱會，動力火車開心又感恩地說：「每次飛到不同地方舉辦演唱會都會很興奮，尤其這是疫情後的第一場海外演出，覺得更期待。」隨後兩人不改愛「練笑話」的本性，故作無奈地說：「其實我們心情很輕鬆，感覺是以度假的心情來的，不過還是被同事們逼著工作。」

問及2人會買什麼伴手禮回家？顏志琳笑說以往到新加坡工作，10次當中有8次被託付要帶綠蛋糕給身邊親友，但這次沒有接到要求，搞笑猜測或許是朋友們都吃膩了。然而身為「女兒傻瓜」的他，在逛到一間樂器行時直接入手2件韓團BLACKPINK的周邊T恤要送給孩子，尤秋興見狀也跟進，更直接掃光全新加坡僅剩的庫存。

顏志琳也分享此行對賣有榴槤、咖椰、黑糯米等特色口味蛋糕的咖啡廳印象深刻，熱愛甜食的尤秋興聽聞頻頻點頭，並無奈地說：「這趟沒碰上榴槤產季，但有吃到榴蓮蛋糕我也很開心，原本想要獨吞一整塊，可是工作人員只讓我吃幾口就把它拿走，提醒我還是要為了身材克制一下。」