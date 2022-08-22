桃園市平鎮區20日凌晨驚傳殺夫案，一名45歲印尼籍魯姓外配，疑似不堪長期遭受52歲魯姓丈夫家暴，趁著丈夫熟睡時，拿鋼缽重擊其頭部並持刀刺喉，導致魯男當場死亡。魯女犯案後伴屍4小時，在清晨5點多自行走到平鎮派出所自首殺夫，警方也將她依殺人罪嫌移送偵辦。

據了解，魯女嫁來台灣8年多，尚未歸化，夫妻2人長期感情不睦時常吵架，老公也因此時常對她拳腳相向，導致她身上滿身是傷，據了解，2人結婚多年沒有小孩，20日凌晨魯女趁老公在臥房熟睡時，先是拿鋼缽往老公頭部敲擊多下，之後再拿菜刀往老公喉嚨刺，導致魯男當場死亡。

魯女在行兇後在房間伴屍4小時，在20日清晨5時29分獨自1人走到平鎮派出所自首。員警到場查看，發現魯男躺在臥房內床上已明顯死亡，並將魯女逮捕，全案並依殺人罪嫌移送法辦，桃園地檢署認為魯女涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，也將在25日解剖遺體釐清確切死因。