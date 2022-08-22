財政部22日表示，今年底我國長期債務預算數為6兆3,994億元，長期債務比率31.8％，惟今年歲入增加、歲出節減而減少舉債支出，1～7月實際債務餘額為5兆7,538億元，債務比率為28.6％，估全年長期債務比率可再降低。

111年底中央政府1年以上公共債務未償餘額按110年底債務未償餘額審定決算數5兆7,097億元，加計111年度總預算連同特別預算舉債預算數扣除債務還本預算數為6兆3,994億元，債務比率31.8％，實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務，使年度債務未償餘額實際數低於預算數。截至111年7月底止。

官員指出，近年來政府因應疫情及加速推動基礎建設等，編列特別預算致舉債增加，惟因妥適政策維繫經濟穩定成長，進而帶動稅收增長，使總預算連續四年歲入歲出賸餘逾千億元，並得以增加債務償還，累計107年度至110年度實質還本3,727億元，亦使債務比率由101年底36.3％下降至110年底30.0％，有助提升國家整體財政韌性，財政管理成效更獲國際各信評機構肯定。

受惠上市櫃公司獲利成長，營利事業所得稅自繳稅額增加，截至111年7月底止，中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借440億元實際未舉借，且編列之債務還本960億元已全數清償。

為減緩債務累積，加速債務償還，財政部將持續與行政院主計總處綜整評估全年預算歲入歲出執行狀況，適時審酌辦理增加債務還本，預估年底債務未償餘額及債務比率可望較預算數明顯為低。