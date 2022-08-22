在大陸政府高壓監管互聯網企業背景下，2022年第二季，專注於亞洲市場的部分大型基金持有的阿里巴巴股票數量，在此期間增加311％。

市場分析，越來越多大陸科技公司現在也在亞洲上市，股票從在美國上市轉為在亞洲上市，可能是一些持股數量變化的原因。

綜合外媒報導，上述持股數量變化是基於對15家在第二季末持有至少2億美元資產的亞洲資產管理公司（包括Oasis Management Co.等對沖基金）的13F文件分析所得。截至6月底，以市值計算，這些基金的20大持股涵蓋電商、快遞、太陽能公司、電動車廠。

另一方面，軟銀（SoftBank）稍早透過提前結算涉及阿里巴巴股份的部份預付遠期合約，變相減持約9％股權，並完全放棄回購權。軟銀CFO後藤芳光（Yoshimitsu Goto）接受外媒採訪時坦言，此舉是為了安撫投資者，向市場展示軟銀財務實力，駁斥有關持續巨額虧損可能會使軟銀和貸款方關係緊張的說法，並表示有無數方法可以解決相關問題。