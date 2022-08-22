疫苗採購合約封存30年引發外界熱議，質疑黑箱作業，民進黨台北市長參選人陳時中近期也陷入爭議，國民黨台北市長參選人蔣萬安原定在22日上午10點30分舉辦「百歲開箱陳時中黑箱封存疫苗文件的總統級醜聞」記者會，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝卻搶先一步，在9點30分緊急開記者會說明採購事宜，蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲痛批，「刻意掩護陳時中」。

中央流行指揮中心今突襲蔣萬安，搶先一步說明疫苗採購事宜，為了就是想幫陳時中滅火，黃子哲指出，陳時中是前衛福部長，指揮中心出來說明能理解，但今天王必勝所解釋的方向，看起來是刻意在幫陳時中掩護或打預防針。

黃子哲強調，今天指揮中心透露最有價值的訊息，只有總共購買多少劑和平均一劑多少錢，但大家最關心的還是個別的疫苗，到底花了多少錢、單價多少、多少數量，這部分沒有揭露，這樣似乎就是在幫陳時中掩護，甚至提早開會就是有選舉政治上的考量。