女星林心如因不滿被詐騙冒充討商品業配，20日在社群平台亮出5張對話自清，強調沒有網紅姪女叫荷莉、助理不叫珊珊，更沒有假借拍攝之名借民宿；未料事隔2天，網紅荷莉驚傳想不開，她的IG今（22日）深夜公開噩耗，引起熱議。

林心如20日在社群平台無奈表示：「詐騙集團真是無所不用其極」，稱有心人士冒充她的助理去墾丁民宿要房，現在又冒充她有個網紅姪女討商品業配，忍不住發文表示沒有網紅姪女叫荷莉，助理也不叫珊珊，更沒有假借拍攝之名借民宿，痛批詐騙「這麼有空怎麼不好好的找個事做」；消息傳開後，網紅荷莉的IG湧入大量的酸民。

想不到過了2天，網紅荷莉被爆輕生，IG限時動態PO出「她在22號凌晨選擇離開這個世界，她是個善良的人，什麼都以別人為優先的人，對待員工亦是，雖然嚴格但是很大方，她終究打不過這次的心魔，她無病無痛了，R.I.P」

荷莉團隊還原事發經過，表示荷莉昨天把珊珊叫進辦公室，故意要扣兩個月薪水叫對方離職，直到今天才知道荷莉偷偷要珊珊晚上去她家；未料今天失蹤整天，團隊才知道身為荷莉國中好友的珊珊，「雖然犯了大錯丟了爛攤子，但是她發現荷莉輕生，把荷莉帶去醫院的！」

荷莉團隊接著表示，說謊的從來都不是荷莉，只是她考量犯錯的員工年紀輕，所以獨自扛下罵名，還會反過來說沒關係；至於被質疑一人飾演多角，荷莉團隊忍不住反擊酸民：「不喜歡也沒關係，她（荷莉）接受批評，始終相信人性本善，網路霸凌到底什麼時候會結束？希望不要再有了，大家多留點口德保持善良吧。」

最後，荷莉團隊貼出荷莉與另一半的合照，揪心地表示：「春三哥本來要跟荷莉求婚了，你們知道我們團隊聽到有多心痛嗎？春三哥該有多心痛？如果是你會多心痛？酸民們你們還學不乖嗎？」

有網友在論壇《Dcard》轉PO網紅荷莉的噩耗，引起熱烈的討論，但大多數網友都半信半疑，留言：「不知道為什麼我不太相信ㄟ....就算是真的也好情緒勒索，她用這種手法騙了多少公司，還不講？」、「好的，改天會po說醫院救回來了，還是要說員工亂發的」、「看完臉書覺得公關們好可憐」。

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