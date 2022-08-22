近日高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長馮宗宏率領理監事，親自將這套全新設備贈與壽山動物園，並由高雄市政府觀光局長周玲妏代表接受。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園有100多隻動物，園內常有動物緊急醫療需求，但目前醫療檢查設備只有固定式X光機，由於體型龐大，無法方便推移至現場，造成醫療困擾。高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會獲悉後，近日斥資100萬元，添購最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機，這將是全國動物園首創的頂尖醫療設備，可望提升園區動物醫療水平。

高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長馮宗宏主動召集，經由理監事會議通過，決定斥資100萬元，緊急購置最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機設備，捐贈予壽山動物園。

馮宗宏為屏科大傑出校友，經營高雄市第二大動物醫院宏力動物醫院，是高雄市唯一一家急診後送動物醫院，也唯一一家二十四小時營業的動物醫院。他致力獸醫師臨床教育，提升獸醫師素質，目前高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會共有近500位獸醫師會員，其中300位是高雄市執業獸醫師。

馮宗宏8月28日將競選下屆高雄市獸醫師公會理事長，並將致力促成公會及高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會兩會合辦第八屆獸醫師年會，並整合高雄縣獸醫師公會變身社團法人高雄市獸醫師公會。

馮宗宏指出，有了這套全新的移動式設備後，由於具有防水功能，園內獸醫師即可機動式運用於緊急醫療上，並透過雲端數位影像編輯與儲存，完整記錄於病歷，隨時掌握後續病情追蹤。

近日馮宗宏率領理監事，親自將這套全新設備贈與壽山動物園，並由高雄市政府觀光局長周玲妏代表接受。周玲妏對於馮宗宏所帶領的福爾摩沙獸醫臨床醫學會，多年來積極熱心公益，捐贈最新型醫療設備給園內使用，相當讚佩；並強調這套設備是全國動物園首創，未來將大幅提升園內動物醫療水準。