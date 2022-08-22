知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下當時還在坐月子的愛妻明林沛締（Patty）與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」。近來演藝圈艾成、余苑綺接連過世，讓林沛締有感而發「我能夠明白失去親人的痛苦，更能感受那個煎熬，真的不是可以說過去就過去。」

林沛締用明金城的粉絲專頁發文，表示這幾天看到新聞都很心痛，又想起丈夫走時的情景，忍不住跟著哭了好幾天，她感同身受提到「我能夠明白失去親人的痛苦，更能感受那個煎熬，真的不是可以說過去就過去」，她認為當下被迫接受生活上的巨變是最難熬的，當時她的眼淚幾乎哭光。

經歷了半年的時間，林沛締說自己還是會忍不住拿起照片回憶，「我還是沒辦法想像，到底要什麼時候，這一切才真的會過去，我覺得日子好漫長。」並透露一開始那幾個月，她常常覺得自己有魂無體，全靠身邊的親朋好友陪著，悲傷才少了很多。

直到某天看到孩子和毛小孩溫馨的畫面她才想開，「想起以前我們兩個多麼期待孩子的到來，好不容易生下來，而現在他們也健健康康的就在我眼前對著我笑，雖然身邊少了你，難免還是有些遺憾，但是！冥冥中我還是可以感受到你的愛還在沒有離開，也可以感受到你要我堅強，繼續把這份幸福延續下去，把他們好好養大，這樣在天上的你，也能感到欣慰吧！」不少演藝圈好友都在底下留言為她打氣，給予支持。