民進黨新北市長參選人林佳龍昨日前往淡水造勢時表示，淡江大橋是由其協調並促成設計，隨後並在社群貼表示：「在交通部長任內，我針對發包卡關的淡江大橋努力協調，最終順利由揚名國際的建築大師哈蒂（Zaha Hadid）來操刀設計…。」此話一出立刻遭民代及地方人士打臉。

截自林佳龍臉書。陳偉杰提供

截自林佳龍臉書。陳偉杰提供

新北市議員陳偉杰指出，建築大師哈蒂早在2015年競圖比賽時便依照雲門舞集為意象完成設計，並於2016年辭世，當時林佳龍尚在台中市長任內，請問如何協調發包設計？再者，第三期工程的確歷經艱辛的招標過程，在2018年3月標出、並於11月完成簽約，該時間正值林佳龍台中市長競選拚連任的時期，也距離落選的林佳龍在2019年1月14日正式上任交通部長還有一段時間，林佳龍又是如何發揮「實質影響力」來協調？

陳偉杰並表示，昨天林佳龍的貼文發出後，已經有許多淡水人提出指正，批評林佳龍「搶功搶的很應景，農曆七月一直在鬼話連篇」。無奈林佳龍不但未做更正，在今日上午一則有關在秉友會上造勢的社群貼文中不改其說法，繼續想收割淡江大橋為其部長任內政績。令地方人士感到不可思議。

陳偉杰強調，淡江大橋在2010年馬政府時期即已核定，在其任內2014年10月開始進行第一期動工，2016年9月進行第二期動工。即使第三期正式動工是在2019年2月，林佳龍上任交通部長僅一個月，頂多動工時去蹭了一下光彩而已，也別把早已設計及發包的過程全都歸功於自己。

陳偉杰批評，林佳龍宣布參選後以「前交通部長」之名四處搶功，搶功似乎搶過頭了；林佳龍終日喊著要辯論，但他連建設最基本的時間軸、合理性都沒搞清楚，一個連自己部長任內做了什麼事都講不清楚的人，要叫市民如何信服？