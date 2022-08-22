台東林管處輔導「浸水營國家步道」周邊3個社區居民，發展在地綠色旅遊永續產業，21日辦理成果發表。（台東林管處提供）

台東林管處輔導「浸水營國家步道」周邊3個社區居民，發展在地綠色旅遊永續產業，21日辦理成果發表。（台東林管處提供）

台東林管處與大武鄉公所合作，輔導「浸水營國家步道」周邊的大武、尚武及加羅板等3個社區居民，發展在地綠色旅遊永續產業，經過1年多的努力，於21日舉辦成果分享，期盼透過公私協力維護森林生態環境，及發展南迴地區產業。

台東林管處自去年起，與大武鄉公所合作推動「浸水營國家步道周邊山村綠色旅遊培力暨產業六級化推廣計畫」，輔導大武、尚武及加羅板等3個社區居民，組成「DMO儲備團隊」，發展在地綠色旅遊永續產業。

融合國土生態綠網與地方創生精神，以提升在地生態解說導覽服務深度及呈現山村多元特色產業為目標，召集各山村此次成果分享及交流，林管處也邀請了近20位參與社區林業計畫的多處社區或部落夥伴共同參與。

經過1年多的努力，3個社區團隊完成系列田野調查、生態人文導覽解說，及設計畫規山居生活體驗活動，其中，尚武村以過去蝴蝶產業的記憶出發，結合蝴蝶的食草／蜜源草花，推出「蝶花水晶戀DIY」。

大武村則以香草、民族植物為主題，規畫「聞香下馬DIY」活動及導覽解說；加羅板部落則透過排灣族河海漁獵文化的連結，推出「魚你簍在一起DIY」體驗，為未來共同發展浸水營國家步道東段入口周邊山村綠色旅遊產業努力做好準備。

台東林管處長吳昌祐表示，期盼藉由推動該計畫，整合浸水營國家步道及周邊生態遊憩資源，透過公私協力維護森林生態環境，並將區域珍稀生物資源融入解說導覽內涵，合力推展南迴地區產業，共同營造生態、生產、生活三生和諧永續發展的山村環境。