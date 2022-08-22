根據環保署統計，今年上半年空氣品質創歷年最佳，今年1至7月PM2.5平均濃度值為13.7μg／m3(微克／立方公尺)，首次低於年平均標準值15 μg／m3。學者表示，應為俄烏戰爭及能源政策奏效所致。時事評論員黃士修則說，近年台灣空品改善的最大因素，是對岸強力減霾，沒有之一。

根據環保署近3年全台60空氣品質手動測站資料顯示，以1至7月同期PM2.5平均濃度值來看，2019年為17.7μg／m3、2020年15.5μg／m3、2021年17.6μg／m3，2022年為13.5μg／m3，首次低於年平均值標準15μg／m3，創最佳空品紀錄。

中興大學環境工程系教授莊秉潔今(22)於臉書表示，空品創下歷年最好，主要原因包含全台工業用煤量相對去年減少8％，用油量減少18％；生質能源發電增加4.9％；柴油車用油量減少1.1％，以及全台降雨量增加300mm以上。

莊秉潔說，其中工業用煤減少8％，主要應該是俄烏戰爭導致煤價大漲，台塑及工廠減少用煤，轉向台電買電所致，而台電這幾年調整電力結構漸以燃氣發電為主體，燃氣發電増加5％，燃煤發電減少4％，燃油發電減少5％，而去年全台5000鍋爐油改氣已經大體完成(98％)，也因此用油量減少18％，工業用氣増加10％。

而柴油車汙染亦佔PM2.5汚染約2成，這次柴油用油減少1.1％，雖然減少不多，但還要看1、2期車減少及5、6期車增加的比例，目前老舊柴油車大量淘汰已少4成多，約5.6萬輛。

環保署空保處長蔡孟裕證實，目前還沒有針對俄烏戰爭對空品降低的研究，但主要和1-3期老舊柴油車淘汰有關，2017年時有14萬4千輛，在透過大幅補助鼓勵汰換下，目前已淘汰4成左右，約5.6萬輛，以及鍋爐改善、煤用量減少等，還有今年降雨日數比較多也有關係。

黃士修表示，近年台灣空品改善的最大因素，是對岸強力減霾，沒有之一，因為俄烏戰爭始得台灣稍微減煤是事實，但俄烏戰爭讓歐洲陷入能源危機就是因為天然氣被掐在俄羅斯手上，其餘柴油車淘汰等都只是小因素。