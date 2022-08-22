九合一大選開始倒數，各政黨摩拳擦掌準備中，國民黨新竹市長參選人林耕仁及其團隊昨（21）日到境福里社區籃球場舉辦第七場問政說明會，林耕仁提到「新竹市民值得更好，而我們有能力替大家做好」，更喊出「絕對拿出120分衝勁，為大家打拚更好的生活，做『最照顧市民的市長』」。

林耕仁今日在臉書上PO出「談政見與民交流，續推出美好願景」表示，他昨日和新竹市議員蕭志潔、顏政德、議員候選人吳旭豐、前副市長李宏生到境福里社區籃球場，向市民朋友說明及講解政見，更共同端出滿滿的政策牛肉，證明「新竹市民值得更好，而我們有能力替大家做好」。

林耕仁坦言，他自己是土生土長新竹人，基層出身、從清潔工做起，一路打拼到現在從政為民服務，無時無刻與人民站在一起。所以他永遠不忘基層辛勞，深知政治的本質，就是要讓人民過上好生活，在「舒適減壓，永續新竹」的藍圖下，即便來自四面八方壓力襲來，也有全方位完善的政見支撐，銀髮、教育、婦女、幼兒...等，陸續推出建構穩固政策保護網，來減輕市民朋友的壓力，進一步打造舒適永續、安居樂業的宜居城市。

林耕仁最後也強調，他會持續務實、穩健向前行，深入新竹市的大街小巷，穿梭在社區、市場、廟宇、路口，傾聽民眾心聲，緊握市民雙手，絕對拿出120分衝勁，為大家打拚更好的生活，做「最照顧市民的市長」。而此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「年底必定翻轉新竹市」、「認真做事就相挺」、「用選票上架市長！」、「很期待不一樣的新竹」。