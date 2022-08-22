鳥松第三公墓踏查，中山大學中文系羅景文老師（右5）與學員一同踏查合影。（鳳山社大提供／袁庭堯高雄傳真）

學員走踏南門公、鳳山王曾公廟、鳳邑埤底公埤帝公、儀應公祠等陰廟，了解與當地文化的連結。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

時值農曆七月，常民對公墓和陰廟避之唯恐不及，國立中山大學中國文學系與鳳山社區大學等多個單位共同舉辦「鳳山學論壇──墓葬與文化資產保存」活動，大膽探索鳳山城周遭的公墓和陰廟，盼藉由推廣與認識，扭轉陰森恐怖的刻板印象，呼籲保存墓葬和陰廟等文化資產的重要。

活動由社團法人高雄市勞動生活教育促進會、教育部標竿計畫「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」、國立中山大學中文系聯合主辦，鳳山社區大學承辦，與會者包括社團法人高雄市舊城文化協會、港都社區大學、草地人民俗文化工作室等等文史愛好者60餘人。

實地踏查活動由不同的專家學者領軍4條路線，有3條走訪清代鳳山城周遭的陰廟，觀察其與鳳山城市發展的關係，最後1條則是探訪鳥松第三公墓。其中鳥松第三公墓路線由鳳山社大校長李橙安和文史工作者徐逸鴻、李時光等人導覽，該地因預備興建捷運黃線，多座墓塚起掘遷葬，不乏精彩的墓園建築及裝飾藝術，自清治、日治到戰後各時期的墓葬風格都有，堪稱保存高雄墳墓形制重要的寶庫。

例如，鳳山仕紳王山東之先祖王廣南夫人之墓就是形制優美的紅磚墓，有細膩的磚雕和彩繪磁磚；來自蚵寮洪老福墓及其夫人蔡貶娘墓，也有精彩的龍鳳和人物石雕與磁磚拼貼，墓手上還有精彩「蓮花」、「印」、「獅」雕刻裝飾，還有當時重要人物致意的輓聯也刻於墓手兩旁。

中山中文系主任羅景文指出，陰廟俗稱有應公廟，又稱萬應公廟、萬姓公廟、百姓公廟、水流公媽廟等，是指祭祀孤魂幽厲或收埋無主枯骨的廟宇，背後多有辛酸故事。生命遭遇自然災害、械鬥、自殺、誤殺、夭折等死於非命的原因，又或是曝屍荒野、無人祭祀，往往被視為會作祟的邪魅，不免懷抱恐懼。但隨著時間演進和互動增加，這些小祠小廟已成為當地居民祭祀與信仰的對象，是台灣民間信仰中既普遍又特殊的現象。

羅景文表示，他於校內教授「閩南民間文學與文化采風」課程時，鼓勵學生踏查這些陰廟與古墓，多數人都有陰廟是不潔、陰森的印象，藉由實地探訪，接觸並瞭解這些生活中常見的鄰居，記錄這些逐漸被遺忘的故事，才驚訝發現有許多陰廟與當地居民連結深厚、關係密切，與印象中敬而遠之的印象大不相同，更發現陰廟背後，其實有許多值得探究的歷史記憶與傳統文化。