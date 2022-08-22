排名世界第一的軍工複合體-洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)向美國海軍交出了60千瓦等級的高能雷射器，稱為「高能雷射集成式眩光和監視系統」(High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance)，簡稱「太陽神」 (HELIOS, 古希臘神話中的太陽神)，計畫安裝在美國海軍普雷貝爾號驅逐艦 (USS Preble ,DDG-88)上，作為軍艦防衛設備的一部分。

新阿特拉斯(New Altas)報導，1960 年，美國物理學家西奧多•梅曼(Theodore Maiman)在的休斯研究實驗室(Hughes Research Lab)發明出了世界上第一道雷射(laser)，它幾乎立即被視作未來的超級武器，甚至直接形容成科幻小說中的死光線。不過，雷達在隨後的50年內，是在工業、影音、娛樂場上有著廣泛用途，倒是沒有武器化，這也算一種幸運。

洛馬的HELIOS雷射武器。(圖/洛馬公司)

然而軍方從沒放棄雷射武器的想法，最有名的就是1980年代，由雷根政府提出的「戰略防略先制」(Strategic Defense Initiative,SDI)，設想在陸地、太空部署各種安裝高能雷射武器的衛星，防衛可能來襲的飛彈威脅。然而受限於當時的電子技術不夠，雷射的威力遠不如防空飛彈來的有效，因此該計畫在1992年徹底結束，改由以愛國者飛彈、標準飛彈、薩德系統為主的飛彈型防禦體系。

但是最近20年間，新一代的材料，包括雜釔等奇異元素的光纖電纜線圈，以及固態雷射的發展，終於使雷射武器從實驗室推向了戰場。包括洛馬、波音、雷神、諾斯洛普格魯曼都獲得美國軍方的委託，再一次研發雷射武器，這一次體積明顯較小，但是功率仍然強大。

據先前的測試，HELIOS的高熱可以破壞飛彈的感測器，使其「致盲」，也就失去效果，它也能打擊無人機，將其燒灼到受損，或是打擊自毀型快艇，迅速將其燒毀而自爆。 每次射擊大約需要1美元，不包括設備成本，並且只要有電源「彈藥」就可以無限供應。

它不僅可以用來摧毀目標，還可利用光學感測器做為情報、監視和偵察 (ISR)的設備，也就是，它同時也是非常好的遠距攝影器材。