築間幸福鍋物提供14種經典湯底，31種肉品主食，還有飲料及冰淇淋吃到飽。（柯宗緯翻攝）

築間餐飲集團看好高雄發展，上半年於岡山樂購廣場拓點3大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」開出亮眼業績紅盤後，第3季持續瞄準高雄市，一口氣連展4家店，包括築間3家苓雅、鼓山、小港店，本格和牛燒肉1家新興中山店。

築間幸福鍋物苓雅大順店19日在苓雅區大順三路開張，一、二樓共席設58個座位，每個樓層都有提供無限自助蔬食吧可取用。該店是全台首家雙自助吧的門店，提供14種經典湯底，31種肉品主食，還有超過50種蔬食，包含多種葉菜類、菇類、火鍋料自助吧。

另外，還有日本明治、泰國明果、冰沙等多款超強冰品及飲料暢飲到飽，飯後甜品，CP值超高。門店推出開幕活動，即日起至8月26日於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記3位好友，即獲得肉品10選1電子券1張。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，高雄地區上半年在岡山樂購廣場進駐三品牌開幕後，年底前集團預計還會再展店30家門店，而展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部4萬3000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。