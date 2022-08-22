基隆市暖暖區幸福華城社區過去每日漏水1000噸，近日管線汰換完畢，居民高興表示，水費比以往少了一半。（陳彩玲攝）

基隆市20年以上高地老舊社區有水管年久失修問題，其中暖暖區幸福華城社區過去每日漏水1000噸，為改善高地供水問題，基隆市政府、立委蔡適應向水利署爭取，汰換社區水管，並由水公司接管維護，近日終於完工，居民高興表示，水費比以往少了一半。

基隆市長林右昌22日下午到社區視察時表示，上任市長之初，高地漏水是嚴重課題，過去找不出解決方法，其中最嚴重的是幸福華城社區；他提及，當時建商蓋好房子後，將自來水管線分為內管與外管，社區裡屬內管，水公司只負責社區外管線，導致若出現漏水必須由住戶自行負擔，長期下來困擾著住在高地社區市民。

林右昌指出，幸福華城過去「頭痛醫頭，腳痛醫腳，哪裡爆管漏水修哪裡」，感謝議員連恩典、林旻勳協助社區住戶一起合作，並由蔡適應協調自來水公司，成功讓市政府和水公司、住戶簽署三方協議，共同負擔工程費與20年操作維護費用。最後，市府搭配社區汙水下水管線汰換改建，解決漏水問題，並重新刨鋪馬路。

他說，當初市府動用第二預備金出900萬元，和水公司簽訂契約，幸福華城住戶也同意分攤操作維護費用，成功解決基隆高地供水與漏水問題，並成為行政院處理全國各縣市社區高地供水的示範案例，且全國一體適用。

居住在幸福華城社區賴姓婦人表示，市府為1600多戶住戶爭取分期支付修繕經費，目前均已付清，自從管線汰換完工後，社區不再漏水，也沒有地基被掏空問題，甚至連水費都比過去便宜至少一半。