美股19日科技股又領跌，台股22日跟著下殺，外資擴大賣超並匯出，新台幣續貶且站穩30元價位，終場收在30.095元兌1美元，創28個月新低，貶值7.5分，為逾一個月單日最大跌幅，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.03億美元。

外匯交易員指出，美股繼續消化聯準會（Fed）官員發表鷹派升息言論的利空，恐慌指數（VIX）來到20之上，且美債殖利率衝高，科技股帶頭殺，四大指數全部重挫，台股受累開低走低，最後下跌163點至15,245點，新台幣在央行放手下，盤中一度衝破30.1元，尾盤略見收斂，但已站穩3字頭。

外匯交易員認為，Fed力抗高通膨的鷹派升息利空延續，短線預料股匯市仍偏震盪，後續關注26日在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，Fed主席鮑爾將發表演說，從中尋求進一步的經濟前景和升息政策指引，直接影響外資匯出力道，並進一步確立新台幣30元新常態。