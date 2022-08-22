櫃買中心22日表示，預計於8月26日審議伯特光（6859）上櫃案。

伯特光主要是從事精密光學鏡片模具及精密金屬零組件之研發、製造及銷售，董事長為陳柏輯，推薦證券商是福邦證券及凱基證券，申請時資本額2億9,380萬元。

伯特光2021年合併營業收入為9億3,569萬元，稅後純益為1億5,142萬元，每股純益為5.35元。111年上半年合併營業收入為4億8,479萬元，稅後純益為1億3,485萬元，每股純益為4.51元。