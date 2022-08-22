德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔天津」輪今（22）日於中船黃埔文沖船廠交付，將投入大陸-菲律賓航線服務。接下來，德翔海運AEC（ASIA EAST COAST）Service將擴大版圖到墨西哥，9月底RANTANPLAN開始加靠曼薩尼約港（Manzanillo），是由中國與韓國往返墨西哥與美東的航線。 目前德翔經營航線46條，營運船隊52艘，包括自有船舶29艘。今年第四季尚有2艘新船交付，明年還有15艘新船交付，後年則有6艘新船交付，屆時自有船舶艘數將達52艘。

德翔天津輪是Bangkok-Max型全貨櫃船，是繼德翔名古屋輪、德翔廈門輪後，第3艘由黃埔文沖船廠為德翔建造的1,900TEU全貨櫃船。此系列船舶搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準與船級社各項新規，大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸及歐美亞非航線需求，具備市場適應性。

此外，德翔青島輪7月25日抵達奧克蘭，代表德翔NZE（NEW ZEALAND EXPRESS） Service能穩定提供遠東客戶直靠紐西蘭奧克蘭港的方案，掛靠港口依序為寧波 – 青島 – 上海 – 香港 – 南沙 – 蛇口 – 奧克蘭 – 陶朗加– 利特爾頓 – 寧波，搭配目前遠東-澳洲的三條周班航線 – CAT、CA2、CA3，德翔持續深化並擴展亞洲與大洋洲間的貿易連結，提供客戶大陸往返澳洲、紐西蘭的運輸需求。

德翔海運近期也將二條航線JHTS和JHTN連結，恢復為4艘CV1100跑JHT（JAPAN – TAIWAN – HONGKONG – THAILAND EXPRESS）Service，為日本、台灣客戶提供直達泰國曼谷、林查班及泰國客戶直達日本五大主港的快速航班。

德翔門司輪已於7月29日抵達曼谷，開展JHT Service恢復串跑後的首班航次，掛靠港口依序為大阪 – 神戶 – 名古屋 – 橫濱 – 東京 – 基隆 – 臺中 – 高雄 – 南沙 – 香港 – 蛇口 – 林查班 – 曼谷 – 林查班 – 南沙 – 蛇口 – 香港 – 大阪。

另外，德翔AEC Service擴大版圖到墨西哥，9月26日RANTANPLAN開始加靠曼薩尼約港，該航線由大陸與韓國往返墨西哥與美東的航線，掛靠港口依序為南沙 – 寧波 – 上海 - 青島 – 釜山 – 曼薩尼約– 諾福克 (Norfolk) – 紐華克 (Newark) – 查爾斯頓 (Charleston) – 傑克遜威爾 (Jacksonville) – 南沙。