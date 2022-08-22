去年黃姓網友在批踢踢網站以「賤畜」、「垃圾」辱罵行政院政務顧問鄭宏輝，鄭提告後，台北地方法院依2個公然侮辱罪各將黃男判處拘役30天，執行拘役40天，可易科罰金。可上訴。
黃在去年4月14日凌晨1點多登入批踢踢實業坊網站，並於該網站中不特定人得共見共聞之看板內，留言以「賤畜」、「垃圾」等詞辱罵鄭，鄭報警處理，台北地檢署將黃男起訴。
台北地院審酌黃遇有意見不同之人，本應理性溝通，竟於不特定人得共見共聞之網路場域為上開公然侮辱犯行，貶低鄭的人格及聲譽，所為實不可取，判處拘役40天，可易科罰金。
去年黃姓網友在批踢踢網站以「賤畜」、「垃圾」辱罵行政院政務顧問鄭宏輝，鄭提告後，台北地方法院依2個公然侮辱罪各將黃男判處拘役30天，執行拘役40天，可易科罰金。可上訴。
黃在去年4月14日凌晨1點多登入批踢踢實業坊網站，並於該網站中不特定人得共見共聞之看板內，留言以「賤畜」、「垃圾」等詞辱罵鄭，鄭報警處理，台北地檢署將黃男起訴。
台北地院審酌黃遇有意見不同之人，本應理性溝通，竟於不特定人得共見共聞之網路場域為上開公然侮辱犯行，貶低鄭的人格及聲譽，所為實不可取，判處拘役40天，可易科罰金。
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