台東大學原專班6名畢業生到文健站服務，台東縣長饒慶鈴22日前往打氣。（莊哲權攝）

台東大學原專班6名畢業生到文健站服務，台東縣長饒慶鈴22日前往打氣。（莊哲權攝）

畢業即就業！台東縣政府遴選台東大學原住民專班6名應屆畢業生，到文健站擔任照服員，不僅留住年輕人，讓他們在地就業，服務部落的長輩，薪資比照文健站照服員，也提供未來的長照人力需求，這群青年的投入，為文健站注入新血。

台東縣政府與台東大學合作，遴選「高齡健康與照護管理原住民專班」6名應屆畢業生，到文健站擔任照服員，縣長饒慶鈴22日到南王文健站為這6位留在家鄉就業的社會鮮人打氣，與站裡的老、中、青3代大跳健康操，氣氛相當熱絡。

阿美族的陳永貞說，一畢業就能留在家鄉工作，是件很幸福的事情；魯凱族謝佳羽說，能安心留在台東工作，還可以交流不同的族群文化，一舉數得。布農族的王紀玫則希望有朝一日專業能更精進，為部落盡1分心力。

阿美族的吳嘉慧說，從事照服員可以幫助部落獨居老人，長照也是未來的趨勢。排灣族的胤傑說，長輩都很好相處，學到很多東西。

縣長饒慶鈴表示，面對人口老化及少子化，未來長照人力市場需求非常大，縣府4年前就透過立委陳瑩、鄭添財向中央爭取在台東大學設原住民長照專班，一方面為台東的長照而準備，也讓更多的年輕人留在部落照顧自己的長輩，明年會爭取更多畢業生留在台東，為長照機構服務。

原住民族行政處長方銘總指出，縣府與東大原專班合作，打造專屬培訓課程，並利用課餘時間在文健站實際服務長者，8月起進駐文健站，薪資比照文健站照服員，留住青年人才在地服務，另外也鼓勵照服員取得相關專業證照、教育訓練等，為文健站挹注更多生命力。