三萩茶會「茶香鳳梨酥」中秋禮盒，8入450元。（三萩茶會提供）

隨著中秋佳節氣息越發濃厚，不少人也正物色該挑選什麼樣的禮盒展現心意。涵碧生活The Lalu Life此次獻上雅緻簡約的正宗廣式月餅禮盒，不僅外盒別緻外，月餅也柔軟綿密；年銷五千盒的三萩茶會則推「茶香鳳梨酥」，以法式經典派皮工序結合台日頂級原料，透過慢熬帶出鳳梨天然的香甜，再以伯爵紅茶入餅點綴，口感溫潤更有層次。

涵碧生活的月餅禮盒外盒以沈穩黛黑色裝飾頂部波紋，象徵夜晚被月光照耀的日月潭湖面，明豔的金色內裡則寓意燦燦月光。打開看，裡頭純手工的正宗廣式月餅，外皮由自熬糖漿與花生油調製黃金比例，柔軟卻不油膩，壓印出涵碧標誌的宮燈造型，精巧可愛；內餡則來自師傅慢火燉煮，融合當令食材，三種口味包含奶皇流芯、醇黑芝麻、楊枝甘露。

三萩茶會主推「茶香鳳梨酥」禮盒，餅皮採用法式派皮繁複工法，再搭配有機栽種的波本香草莢與頂級伯爵紅茶原葉入餅，打造鬆厚具口感的茶香酥皮；內餡選用台灣當季金黃鳳梨，透過主廚研發的「覆裹式糖蜜法」手工慢熬，採用古法柴燒方式帶出龍眼蜜薰香，鳳梨果肉與酥鬆餅皮在口中交織，堆疊出細緻口感。整體禮盒包裝以夏日農田的活潑清新設計，並嚴選環境友善紙材。