法布甜今年推出卡滋蛋黃酥，多層次的酥香外皮，搭配甜鹹滋味的大顆蛋黃、低糖紅豆內餡，風味獨特。（法布甜提供／馮惠宜台中傳真）

85℃今年的琥珀蛋黃酥，渾圓碩大，表皮透著琥珀焦糖光澤閃閃動人。（85℃提供／馮惠宜台中傳真）

台中福華飯店中秋禮盒內除了精選福華年年熱賣榜首-傳統手工「蛋黃酥」還有吸睛的彩虹芋泥流沙酥，更包括多款中秋限定伴手禮好物。（台中福華飯店提供／馮惠宜台中傳真）

台中長榮桂冠酒店蛋黃酥禮盒長年熱銷。（台中長榮桂冠酒店提供／馮惠宜台中傳真）

今年中秋市場刮起一波蛋黃酥風潮，多家知名品牌也加入戰局，「L.Z. Dessart無框架甜品店」寶石蛋黃酥號稱熱賣萬盒，連以法式鳳梨酥聞名的「法布甜」也推出卡滋蛋黃酥搶市，85℃今年特別推出「琥珀蛋黃酥禮盒」標榜回烤或冷藏直接享用都很好吃。

由世界甜點冠軍陳立師傅領軍的L.Z.去年推出「寶石蛋黃酥」，堅持「不加一滴水」只用純鮮乳製作，採用頂級發酵奶油熬煮紅豆餡，包裹蜜漬鹹鴨蛋，無論冷熱享用，各有風味，延續去年熱銷萬盒好成績，今年更是搶手。

85℃今年特別由國寶級師傅王振癸研發推出「琥珀蛋黃酥禮盒」，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，嚴選小農新鮮鹹蛋黃，搭配綿密豆沙內餡，讓人捨不得吃下口。且顛覆傳統首推冷凍保存出貨，獨特方式鎖住琥珀蛋黃酥的酥脆表皮、鹹蛋黃的濕潤口感，標榜回烤或冷藏直接享用都很好吃。

這股蛋黃酥熱潮也讓伴手禮名店紛紛投入，昔日以法式鳳梨酥聞名的法布甜，繼去年和蛋黃酥名店推出聯名禮盒，今年更研發卡滋蛋黃酥，多層次的酥香外皮，搭配甜鹹滋味的大顆蛋黃、低糖紅豆內餡，標榜吃起來比較沒負擔。

而台中長榮桂冠酒店蛋黃酥常年熱賣，有飯店界『蛋黃酥之王』美譽，每到中秋送禮更是搶手，今年飯店推出七款月餅禮盒，每盒皆包含屢獲媒體評選冠軍、並銷售破百萬顆的蛋黃酥。

無獨有偶，台中福華飯店傳統「蛋黃酥」每一顆均為西點主廚團隊依循傳統工法手工製作，其金黃外皮香酥可口，咬下爽口不油膩，整顆紮實的鹹香蛋黃，甜中帶鹹、不油不膩，推出十餘年來，已成為該飯店月餅類熱銷榜首。

百年漢餅品牌舊振南今年中秋推出多款禮盒，除有經典不敗的綠豆椪和廣式月餅等人氣商品組合，還包括中秋限定蛋黃酥，嚴選在地飽滿鴨蛋製成的鹹蛋黃、紐西蘭天然無水奶油，搭配綿密手工烏豆沙餡，透過自家黃金比例烘烤膨脹後層次分明、口感豐富；雖然沒有單一蛋黃酥禮盒，卻透過人氣糕餅組合讓消費者一次滿足對不同漢餅的渴望。