國稅局楊姓女稅務員，將妹婿戶籍遷移至自己負責的北市文山區，藉此逃漏稅54萬元及15餘萬罰款，楊女自首後，台北地檢署依圖利罪及稅捐稽徵法詐術逃漏稅罪起訴，但向法官建請酌減其刑。
2014至2020年間，楊女拿妹婿2013至2019年度等年度綜所稅申報列舉扣除單據，將妹婿原本位於台中市的戶籍地，偽填不實地址至自己轄區，以便使妹婿綜所稅申報改隸為她負責的文山稽徵所，護航妹婿漏報6年的所得稅。
國稅局楊姓女稅務員，將妹婿戶籍遷移至自己負責的北市文山區，藉此逃漏稅54萬元及15餘萬罰款，楊女自首後，台北地檢署依圖利罪及稅捐稽徵法詐術逃漏稅罪起訴，但向法官建請酌減其刑。
2014至2020年間，楊女拿妹婿2013至2019年度等年度綜所稅申報列舉扣除單據，將妹婿原本位於台中市的戶籍地，偽填不實地址至自己轄區，以便使妹婿綜所稅申報改隸為她負責的文山稽徵所，護航妹婿漏報6年的所得稅。
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