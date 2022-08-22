高雄市交通局表示，現階段32場公共停車場僅有170個充電樁。將加速布設公共停車場充電樁，明年底將增至400柱，後續至少以5％比率增加，預計2030年公有停車場將完成2000柱充電樁設置。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

隨著充電車逐漸普及，原本設置電動車充電樁已無法滿足充電需求，現階段32場公共停車場僅有170個充電樁。高雄市交通局加速布設公共停車場充電樁，明年底將增至400柱，後續至少以5％比率增加，預計2030年公有停車場將完成2000柱充電樁設置。

交通局表示，目前設籍在高雄市的電動車約2000輛，而目前公共停車場僅有170個充電樁，依據今年6月間公布2050淨零路徑策略，為加速推動充電樁基礎建設佈設，預計2030年高雄市公有停車場將完成2000柱充電樁設置。另外充電樁規格能基本滿足主流電動車使用。

交通局表示，考慮到公共平面停車場無屋頂，設備遭受風吹雨打，較立體停車場容易損壞，但顧及電動車主權利，將會有總車位5％的電動車充電樁供使用，而立體停車場則會有5％以上至10％的電動車樁。

交通局指出，依據「家充為主，外充為輔」原則討論公共充電樁設置計畫，台電代表表示將配合政策加強供電的建置；另外充電樁廠商台達電代表表示，建置充電樁應無電力不足之問題，惟須加強後端能源管理系統(EMS)。

另外也充分討論充電格及充電樁之營運管理模式、快充慢充技術性、管線佈置、各廠接頭規格整合、使用者付費等議題，並探討藉由雲端大數據分析目前充電樁數量有限之瓶頸。

交通局長張淑娟表示，高雄市有32場公共停車場、170柱充電樁。為營造電動車友善充電環境，配合電動車的持有數逐年於停車場內建置充電樁，2023年底將建置至400柱，後續持續以每停車場至少5％比例增加，以達成2030年全市公有停車場完成2000柱充電樁之目標。

張淑娟指出，依據推動高雄市區公車電動化經驗，未來私人電動車持續電力補充的便利性與城市充電基礎建設佈建是伴隨而來的重要課題。其中充電服務共享平台更是重中之重，如何整合充電樁資訊，提供車主充電服務選擇，是在建置充電樁外，必須同時配置完成，才能發揮綜效。