錼創科技-KY創（6854）連拉三根漲停，傳捷報！證交所表示，有鑑於近期首家台灣創新板（TIB）於上市後獲市場熱烈迴響，為進一步推廣台灣創新板（TIB）制度並提升「合格投資人」人數， 決定「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，將再擴大加碼9月及10月二個月的獎項。

證交所這波推動至12月底止持續加碼舉辦「證券商端」及「投資人端」創新板開戶推廣獎勵活動。其中，「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，將再次擴大加碼，即自9月1日起再擴大加碼9月份及10月份二個月的獎勵活動獎項。

該競賽以證券經紀商營業據點（總、分公司)為參賽單位，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。其中「證券經紀商努力不懈獎」」及「證券經紀商主管領導有方獎」之獎項名額將予以擴大，分別由原本的30名及10名擴大為60名及30名。

擴大加碼後該二個獎項內容如下：一、證券經紀商努力不懈獎：當月合格投資人新增戶數成長百分比前60名，且當月新增戶數達全體參與證券商的平均新增戶數者，頒發獎勵金1萬～3萬元不等。

二、證券經紀商主管領導有方獎：證券經紀商努力不懈獎當月得獎前30名，另頒發2萬元予該據點分公司經理人或營業櫃檯主管乙名。

此外，在投資人端，尚有「創新板投資人有獎徵答抽獎活動」及「合格投資人推廣獎勵活動」兩項。投資人自9月4日起至12月31日止，採兩梯次不同之遊戲形式，每梯次活動期間約二個月，完成遊戲並答對者，可獲得抽獎資格。

其次，就合格投資人部分，今年度新完成簽署「台灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年本活動之自然人，在活動網頁完成登錄後，即可參加「合格投資人推廣獎勵活動」抽獎，每個月將抽出100名獲得3,000元禮券。