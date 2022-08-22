台南2名警察今（22）日不幸殉職，目前警方展開全面追緝。涉嫌殺警的嫌犯陳偉捷也被網友起底過去的黑歷史，除了曾因欠債2萬元，遭人PO上網協尋外，還曾在線上遊戲新楓之谷詐騙如今價格至少4萬元的虛擬寶物輪迴碑石，消息曝光後引發熱議。

台南2名員警遭歹徒刺死，警方公布歹徒正面照片。（翻攝自記者爆料網）

陳偉捷涉嫌殺害2名員警曹瑞傑、涂明誠，警方接獲消息後隨即展開搜捕，並公布嫌犯姓名、長相，目前已在土城高中找到作案機車，並針對陳偉捷展開大規模搜捕中。

去年有網友PO文協尋陳偉捷，表示家人在找他。（翻攝自台南大小事臉書）

有網友發現，陳偉捷在2020年因欠債2萬元，遭人在臉書社團「高雄爆料兼副本」PO文協尋，對方除了砲轟他惡意跑帳，更透露他「丟一堆爛攤子給家人，家人已報失蹤人口」。

另外還有PTT網友指出，陳偉捷2年前涉嫌在新楓之谷進行詐騙，導致被害人遭到詐騙一顆如今價格至少4萬元的的虛擬寶物輪迴碑石，「報案到現在也差不多2年了，名字我一輩子都不會忘記，去你X的陳偉捷社會敗類」。

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