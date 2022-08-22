異常高溫持續融化歐洲各國，還是不減民眾衝向海邊消暑的意願。一名年輕女子日前到海灘曬日光浴，一不留神昏睡了半小時，隔天照鏡子看到自己變成《星艦爭霸戰》（Star Trek）裡頭角色克林貢（Klingons）外星人。

She slept under sun for 30 minutes, woke up to find her skin look like plastic: Beautician Sirin Murad shares shocking experience https://t.co/IG9N60TqdM — The Kashmir Monitor (@Kashmir_Monitor) August 22, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，25歲女子穆拉德(Sirin Murad)上月與家人赴保加利亞知名度假勝地「陽光海灘」（Sunny Beach），套上比基尼、頂著攝氏21度還算舒適的氣溫，她躺在沙灘享受日光浴，曬著曬著半小時過去，醒來後不以為意，只覺得臉部些微刺痛。

事後她表示，當時覺得太陽沒有很烈，完全忘記要擦防曬乳，隔天才驚覺額頭像是被燙傷後起水泡，整張臉緊繃到無法控制，簡直像是放上一塊塑膠做面具。差點毀容的模樣PO上網引來許多網友直呼，「怎麼會有克林貢人…」、「雖然這樣說很壞，但星艦鐵粉應該懂。」然而，也有一派人認為女子造謠，質疑「攝氏21度確定嗎?」、「這更像是曬了3小時…」

現在，她曬傷的地方已漸漸脫皮，皮膚也從原本的深褐色煥然一新，她想藉此提升大眾對防曬乳的認知，建議產品的防曬係數最好超過SPF 15。研究指出，SPF數值意謂「與完全不塗相比，太陽只需多久就能傷害你的皮膚」。