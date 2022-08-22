國民黨桃園市長參選人張善政呼籲對手鄭運鵬關心2大捷運施工進度，鄭翻舊帳提機捷通車跳票問貢獻，張的競選辦公室反嗆鄭運鵬是「隱形佛」，美福大火不見人、立院會期零提案，也釋疑強調張善政在擔任副院長時，多次協助桃園市與交通部溝通桃園鐵路計畫，才助政黨輪替後順利核定，反問鄭運鵬：「當時委員人在哪？」

鄭運鵬喊蓋兒童樂園，遭張善政嘲諷應先關心2大捷運施工進度，鄭運鵬回擊指張有土木背景，任閣揆時不見他對機場捷運連5年通車跳票或鐵路地下化政策有協助或貢獻，斥張善政不是佛系而是不熟悉。

張善政競辦發言人曾俊豪直斥是不實指控，他解釋張善政於2014年12月至2016年1月擔任行政院副院長，桃園市長鄭文燦2014年12月上任後，要將鐵路高架化改為地下化，但兩者經費、工法、時程差異巨大，為解決桃園鄉親訴求，張善政以副院長身分多次協助桃園市與交通部溝通，並讓行政院在2015年10月2日同意台鐵暫停桃園高架化工程。

曾俊豪表示，張善政升任閣揆後，仍持續關注鐵路地下化進度，才讓即使歷經政黨輪替，行政院仍順利在2017年7月31日核定桃園鐵路地下化計畫可行性研究。曾俊豪說，對於鐵路地下化，張善政從未居功，以副閣揆、閣揆身份在行政院內協調，幫桃園鄉親以及鄭文燦完成鐵路地下化目標時，「請問鄭運鵬委員人在哪裡？」

張善政競辦發言人何元楷則批評鄭運鵬是「隱形佛」，直指鄭運鵬身為蘆竹、龜山區的在地立委，在蘆竹美福大火一案，幾乎沒看到鄭運鵬公開站在居民角度，為蘆竹居民發聲、抱不平，有側翼發文附照稱鄭運鵬有當場關心美福，說「隱形立委」是抹黑，他反嗆：「那是大火發生1個多月後才去關心的照片，好意思放出來說嘴嗎？」

何元楷說，桃園市府消防局曾針對蘆竹美福大火案，建議中央修改法規，設置防火間隔等，至今仍未看到相關修法，鄭運鵬身為在地立委，理應為民喉舌、爭取權益，但蘆竹居民等不到幫助，沒有人協助發聲，迎接居民的只有大火發生後的空汙。

何元楷說，從立法院議事及發言系統中來看，鄭運鵬在立法院的上個會期，一個法案都沒有提出，從去年10月一直到現在，鄭運鵬都沒有主提案或共同提案，連擔任立法委員都可以如此「佛系」，不提案、不為選區居民爭取權利，真的有能力治理桃園嗎？