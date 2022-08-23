24歲周姓男子日前工作時突然四肢無力，連站起來都很困難，原以為是工作太累造成，沒想到接下來連續多天睡覺醒來時意識清楚，身體卻動彈不得，嚇得他急就醫求助，診斷後發現是罹患「甲狀腺毒性週期性麻痺症」，經給予抗甲狀腺亢進藥物治療後，終於能夠一夜好眠。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師徐維謙表示，「甲狀腺毒性週期性麻痹症」(Thyrotoxic periodic paralysis，簡稱TPP)，這類疾病好發於男性東方人，大約占甲狀腺機能亢進病人的2%左右。

根據研究，亞洲男性罹患此症的機率為8.7%～13%，80%病人在20～39歲時發病，主要症狀多為清醒狀態下，會感到肌肉全身無力，尤其近端肌肉跟下肢肌肉無力感更加明顯，部分病人出現肌肉疼痛症狀，持續發作數小時，通常是數週或數月發作一次，情況嚴重者可能每週發作。

徐維謙強調，一年當中以夏季、秋季的發生機率高，加上晚上或清晨期間，體內的兒茶酚胺的濃度較高，也較容易誘使疾病發作，此外包括大量運動過後或者是攝取過多的高醣類食物、生活壓力、高鹽飲食及疾病感染等，也都有可能是促發因子。

預防此病發作關鍵就在於治療甲狀腺機能亢進，徐維謙說明，治療上會給予正式的抗甲狀腺亢進藥物(如methimazole 或 propylthiouracil) 及乙型阻斷劑(propranolol)，讓患者甲狀腺機能恢復正常，但除藥物治療、避免促發因子外，更要同步調整生活作息，一旦甲狀腺素恢復正常，甲狀腺毒性週期性麻痺症就不會再發生，但甲狀腺機能亢進持續復發，則甲狀腺毒性週期性麻痺症就有可能再發生。

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