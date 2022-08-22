野火年年肆虐美國加州，精疲力竭的消防員不得不向各地請求增援。加州雖然有數千名囚犯在服刑期間接受消防訓練，成為經驗豐富的消防員，但這項資源卻很少受到重用。

美聯社報導，加州雖然有兩項計畫旨在讓更多服刑期間擔任消防員的囚犯，能在出獄後獲得專業聘用，但計畫成效甚微。

儘管加州有項全國首創的法律能幫助更生人，還有一項已進行4年的消防員培訓計畫，但囚犯出獄後，仍因犯罪紀錄而難以受專業聘用。

根據加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）和巴迪亞（Alex Padilla）給拜登政府官員的信件，美國農業部林務署（U.S. Forest Service）缺少約1200名消防員，其中加州占了500名；內政部則缺少約450名消防員，加州占150名。

幫助更生人清除犯罪紀錄的里墨（Genevieve Rimer）說：「這絕對是個尚未開發的人才庫。」他也指出：「每年都有數以千計的人從加州救火營出來，他們都已經受過訓練，願意冒生命危險來確保民眾安全。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）在2020年簽署一項州法，讓前囚犯得以尋求撤銷認罪或推翻定罪，並由法官撤銷指控。因謀殺、綁架、縱火、越獄和性侵犯罪名遭定罪者則不適用。

自此法生效起，由兩名前囚犯消防員發起的非營利組織「森林與消防招聘計畫」（Forestry & Fire Recruitment Program）與洛杉磯法律扶助基金會（Legal Aid Foundation of Los Angele）攜手合作，幫助出獄的囚犯洗刷前科與求職。

但是迄今他們只提交了34份申請書，其中僅12人的犯罪紀錄成功消除。招聘計畫提醒消除前科的過程「可能十分曠日費時」。

在眾多障礙之中，申請人必須向法官證明自己已經改過自新，且消除紀錄只適用於申請人在消防單位工作期間使其關在獄中的罪刑，其他不相關的罪刑必須分開申請消除。

加州矯治局（California Department of Corrections and Rehabilitation）發言人歐賽茲（Tessa Outhyse）表示，矯治局向符合資格的囚犯告知這項法律，但沒有追蹤消除犯罪紀錄的情況。加州森林防火廳（Cal Fire）、法院系統和州司法局也無法說明已消除多少罪犯的紀錄。

加州付出的另一項努力是2018年開辦的培訓計畫，這項計畫幫助前囚犯獲得專業聘用。

這項18個月的培訓計畫由加州森林防火廳、加州保育團（California Conservation Corps）、加州矯治局以及非營利組織「反累犯聯盟」（Anti-Recidivism Coalition）在洛杉磯西北部的文杜拉培訓中心（Ventura Training Center）執行。有縱火或性犯罪前科的人不得加入。

參加者會先接受6個月的生活技能及消防員培訓，接下來的一年則投身救火或火災預防工作，同時也從事其他社區服務，每月薪資1905美元（約新台幣5萬7000元）。

4年來，這項計畫已耗資2950萬美元，但結業人數僅106人。矯治局指出，當中幾乎所有人都找到了專業工作，98人在加州森林防火廳工作，3人在加州橘郡消防局（Orange County Fire Authority）和農業部林務署等機構工作。

美聯社指出，這些人是計畫開始以來的277名參與者中的幸運兒。歐賽茲表示，另有111名參與者在結業前便退出計畫，占整體約40%。

氣候變遷讓野火更頻繁出現、破壞力更大，政府越來越需要專職撲滅野火的消防人員，而這便造成人力短缺的窘況。

加州轉向尋求專業荒野消防員的協助，主要原因是選民支持縮短刑期，且官方為預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散而提前釋放罪刑較輕的受刑人，導致能擔任消防員的囚犯減少。

本月約有1670名囚犯在救火營工作，包括負責廚房和洗衣工作的人員，與2019年同期相比人數減少約40%。

加州矯治局今年為152隊消防隊編製預算，但實際僅成立51隊，每隊約15到18人。由於囚犯消防員人數減少，加州正轉向由其他機構填補空缺。加州保育團填補30隊，森林防火廳26隊，加州國民兵（California National Guard）14隊。