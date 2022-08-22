恒指22日開低走高，盤初跌1％，此後強勢翻紅，午後恒指再度走跌，截至收盤，恒指跌0.59％，報19,656.98點。國企指數跌0.37％，報6,695.29點。恒生科技指數大跌0.96％報4,152.04點。大陸房地產股表現強勁。

中國人民銀行22日將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.7％下調至3.65％，將五年期LPR從4.45％下調至4.3％，帶動大陸房地產股集體爆發。旭輝控股漲11.52％，雅居樂集團漲6.48％，融信中國漲近6％，美的置業漲近5％。

個股方面，小米集團上半年經調整淨利年減逾60％，公司股價大跌3.26％，收港幣11.28元。

另外，國美零售復牌暴跌20％。8月19日晚間，國美零售發佈公告稱，公司將於8月22日正式複牌。同時，國美零售宣布擬重組公司業務板塊，剝離虧損業務，注入大股東兩處物業及安迅物流部分股權，以優化資產結構，提升融資能力。