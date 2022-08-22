房價漲幅遠勝所得漲幅，房仲業者比較各縣市十年所得與房價漲幅差距顯示，全台十年房屋總價增27％、可支配所得增18％，堪稱「有房勝過有工作」！非都會區、蛋白區、偏鄉房價瘋狂補漲，房價漲幅遠勝所得漲幅，全台又以南投縣為最多，相較下，雙北市則是所得增加最能追上房價的縣市。

台灣房屋比較近十年來主計處平均每戶可支配所得與聯徵中心住宅總價漲幅差距，全台呈現北台灣以外的蛋白縣市「房價爆漲、所得小增」的情形。

南投縣、嘉義縣、宜蘭縣十年房價漲幅高出房價漲幅超過50個百分點，以南投縣為例，十年來可支配所得增加0.5％，但房價漲幅高達65.7％，差距為全台之最。

以六都來看，台南市十年所得增幅20.1％，房價漲幅54.7％，二者相差34.6個百分點；全台房價最高的台北市，所得與房價的漲幅落差僅3.8個百分點，全台差距最小。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，所得漲幅與房價漲幅落差較大的縣市清一色為蛋白縣市，因產業發展長期為基層勞務導向，觀光業、農林漁牧業、基層服務業的比重高，薪資增幅有限，區域房價長期偏低，不過近年近都會區發展飽和，居住需求外溢，比價效應下，蛋白縣市的補漲效應明顯。

與蛋白縣市相比，六都的所得漲幅與房價漲幅相對接近，只有台南市差距超過30個百分點，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南近年南科、高鐵發展日盛，拉抬整體房價，尤其南科周邊四、五年間，房價從「中古屋1字頭、新案2字頭」，跳升為「中古2字頭，新案3字頭」；加上房價基期為六都最低，漲幅相對大，擴大了房價與所得間的漲幅差距。

雙北市為全台的首善都會區，產業組成多元豐富、收入條件全國前茅；且雙北房價水位居高，購屋轉而往桃園、基隆等地置產，使雙北市房價漲幅與所得漲幅相比相對收斂。