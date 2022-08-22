台南2名員警追捕嫌犯時遭到攻擊不幸殉職。曾任台南市長的副總統賴清德表示，聽到這樣的不幸消息，令人深感沉痛與不捨。面對這樣的惡行暴力，政府不會縱容，也拜託所有警察同仁在逮捕過程，請務必小心、注意自身安全。

針對警察同仁遭害不幸殉職，蔡英文稍早在臉書表示，她已經指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法。「對於此不幸消息，我深感哀慟不捨。我要求警政署，全力協助家屬處理後續事宜」。

賴清德也表示，今日上午，台南市兩名員警於執勤時遇害殉職，聽到這樣的不幸消息，令人深感沉痛與不捨。面對這樣的惡行暴力，政府不會縱容。

他說，蔡英文總統在第一時間已指示行政院督導中央與地方警政單位，務必強力查緝嫌犯到案，政府一定會在最短的時間內逮捕嫌犯、繩之以法，並且請警政署全力協助家屬處理後續事宜。

面對惡極的嫌犯，他也要拜託所有警察同仁在逮捕過程，請務必小心、注意自身安全，「我們要再一次向盡忠職守的員警表達最深的哀悼。願逝者安息、家屬節哀」。