一位中年上班族，自爆一輩子認真工作，從來不炒股不炒房，老實地把錢存在銀行，寄望靠領利息過退休生活，眼看利息收入越來越少，他不禁請央行總裁「放他一條生路」。存股達人陳重銘提醒，低利率恐成為常態，定存利率輸給通膨率，你的錢只會越存越薄，買到的東西比起以前減少，也就是購買力逐年下降。他認為，面對高通膨時代，必需先改變自己的腦袋，「學習投資用錢來賺錢」，讓錢財來替你工作，才不會30年後很多東西都買不起。

陳重銘在臉書發文指出，目前央行雖然逐步升息，但若把錢放在銀行，其實沒有看到問題的源頭是「通膨」。

他直指，物價飛漲，許多夜市美食也不親民了，逢甲夜市一片雞排漲到100元，真的讓不少人高喊吃不起。記得在1992年時，一片雞排只要30元，30年後卻漲價到90元，平均每年上漲的幅度（通膨率）為3.7%。

陳重銘說，若發揮儲蓄美德，將買雞排的錢存在銀行裡，30年後結果會如何算給你看。2022年8月台灣銀行一年期定存利率為1.2%，假設往後升息到1.5%，那麼買雞排的90元，在30年後的2052年會增加為140元；但是90元的雞排，也會因為通膨而漲價到270元，你的140元存款只吃得起半片雞排。

他分析，如果定存的利率輸給通膨率，其實你的錢只會越存越薄，買到的東西比起以前減少，也就是購買力逐年下降，只能看著高漲的物價而大喊吃不起。

陳重銘提到，曾在報紙上看過一篇投稿文章，一位中年人說他一輩子認真上班，不投資股票也不炒作房地產，只是老實地把錢存在銀行，寄望退休後靠著利息過日子，但是銀行利率一直往下調降，眼看利息收入越來越少，他不禁要請央行總裁「放他一條生路」。

他說，「一旦定存利率調高到8%，房貸利率恐怕會達到10%，許多的房貸族會撐不下去，又會引發許多的社會問題。」

陳重銘強調，升息其實是雙面刃，且過高的利率會阻礙經濟發展，大家不敢貸款買房，銀行、建商、建築工人都賺不到錢，所以低利率在往後恐怕會成為常態。面對高通膨時代，必需先改變自己的腦袋，「學習投資用錢來賺錢」，讓錢財來替你工作，不要讓它爽爽躺在銀行中休息。