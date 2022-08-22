台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡）

台南市2名員警追查贓車遇襲身亡。資深警官指出，其中1警疑遭割喉是少見犯案手法，因多數犯嫌目的只為擺脫警方，鮮少攻擊致命部位，但2005年汐止殺警案也曾發生類似手法。

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。凃姓、曹姓2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」，以及車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。

內政部長徐國勇、警政署長黃明昭和刑事局長李西河獲悉後，都立即趕搭高鐵南下慰問家屬和坐鎮指揮，並指示台南市警察局務必全力緝凶。

有資深警官表示，此案因警方已掌握犯嫌身分，目前就是要在最短時間內找到人，基本上會先以當地警力偵辦為主、刑事局南部打擊犯罪中心支援為輔，暫不需出動其他單位警力馳援。

由於其中1警疑遭割喉，犯案手法兇殘令各界震驚。資深警官分析，早在2005年汐止殺警案就曾出現砍頸的手法，但這兩案都屬少見的犯案手法，因多數犯嫌目的只為擺脫警方，所以通常不會攻擊員警的致命部位，犯案動機還難以判別。

台灣近年重大殺警大事記：

--1994年8月14日，台北縣警察局淡水分局刑事偵查員邱大耿在追查毒品案件時，途中對逃亡犯嫌李克良對空鳴槍制止無效，李克良趁隙出拳打邱大耿頭部，隨後奪取警槍近距離朝邱大耿頭部擊發一槍身亡。

--2000年9月1日，桃園縣觀音鄉新坡派出所員警范姜群國凌晨執勤時，綽號「太子」的蕭新財等人拒絕盤檢並持槍朝范姜群國開槍，造成剛訂婚不久的范姜群國頸部中彈、殉職。

--2002年1月5日，羅武雄、鄭性澤等人在台中豐原1間KTV飲酒，席間因故和小姐起衝突，羅武雄開槍射擊天花板、酒瓶滋事，台中市豐原警分局刑事組偵查員蘇憲丕獲報到場，現場爆發警匪槍戰，蘇憲丕身中兩槍殉職，鄭性澤被控殺人，最後逆轉判無罪確定。

--2004年1月23日，嘉義市警察局第一分局刑事組幹員蔡瑞雄凌晨據報前往嘉義市新民路處理一起債務糾紛，未料一下車就遭歹徒施漢濤伏擊，歹徒共開4槍，其中2槍射中蔡瑞雄胸部，經送醫急救後不治死亡，施漢濤犯案後駕車逃逸，於屏鵝公路遭警方攔檢落網。

--2005年4月10日，汐止警分局橫科派出所員警洪重男和張大皞分別騎乘警用機車執行巡邏勤務，在汐止農會白雲分部準備簽署巡邏箱勤務表時，遭埋伏歹徒王柏忠、王柏英兄弟持開山刀與利器自背後砍殺，洪被刺中胸部、張被砍傷頸部，王姓兄弟還奪走張大皞的佩槍和子彈逃逸。洪重男送醫急救不治，張大皞重傷。

--2009年11月9日，台北市中山警分局大直派出所員警賴智彥開巡邏車押解通緝犯途中，竟遭坐在後座的通緝犯持預藏刀械連刺胸、腹10餘刀，經送醫搶救仍不幸殉職。

--2014年9月14日，台北市信義區松壽路知名夜店「Spark」有民眾滋事，台北市警察局信義警分局偵查佐薛貞國著便服前往夜店外關心，遭犯嫌曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

--2019年6月14日，台南市刑大偵查佐劉三榮與先前曾有恩怨的梅文魁相約台南市柳營區一家練歌場見面，席間兩人發生爭執，梅文魁持預藏改造手槍對劉三榮開1槍，打中劉三榮右上臂，子彈貫穿右肺經送醫不治，梅文魁犯案後逃亡雲林、高雄等地，隔日晚間在高雄市內門區遭警方逮捕。

--2019年7月3日，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子持刀刺傷，隔日上午宣告不治，鄭嫌被判定有思覺失調症，判刑17年確定。（編輯：李亨山）1110822